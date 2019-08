Dai nomi alle cessioni, dai sette centrocampisti al bilancio. La Juve ragiona sul presente e su come sfoltire una rosa troppo congestionata, ma potrebbe essere più difficile del previsto. Un sacrificato di lusso? Potrebbe essere, come spiega il Corriere dello Sport: "Partiamo dal centrocampo perché lì la situazione è meno definita e più a rischio di... sorprese. Rabiot sta conquistando tutti, Pjanic è inamovibile, Ramsey è considerato un elemento cardine e Khedira sarà una risorsa preziosissima perché Sarri stravede per lui. Nessuno di loro se ne andrà o starà fuori dalla lista Champions. Se Matuidi fosse finito allo United il problema sarebbe stato risolto, ma il francese è ancora a Torino. Dà equilibrio al reparto con la sua corsa e la sua forza, ma con il pallone tra i piedi non è il mediano più adatto al sarrismo. Se accetterà le offerte in arrivo, sarà lui il sacrificato, altrimenti toccherà a uno tra Emre Can e Bentancur. Il primo ha un profilo internazionale e siccome è a bilancio per 12 milioni può garantire una discreta plusvalenza. Ancora di più l’uruguaiano. Primo possibile riferimento 'alle scelte che dovremo fare, ma che non vorremmo fare'".