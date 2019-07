di Alessio Salerio

L'idea che sia stato il reparto di centrocampo l'anello debole nella scorsa stagione della Juventus è apparso evidente soprattutto in termini di quantità e qualità. Soltanto cinque i centrocampisti di ruolo agli ordini di Massimiliano Allegri, con Sami Khedira preda di una stagione continuamente interrotta dagli infortuni, Emre Can che ha necessitato di qualche settimana per entrare in piena forma fisica prima e per recuperare da un delicato problema alla tiroide poi, e con Rodrigo Bentancur preda di qualche errore di gioventù di troppo soprattutto nella seconda parte di stagione. Aggiungendo i cali di rendimento di Miralem Pjanic e la stanchezza accumulata da Blaise Matuidi dopo un anno senza sosta, i bianconeri a centrocampo sono arrivati stremati al rush finale.



CHE AGGIUNTE! - Motivo per cui Fabio Paratici non ha perso tempo, chiudendo il colpo Aaron Ramsey in arrivo a parametro zero dall'Arsenal già qualche mese fa e ripetendosi in queste ultime settimane, con le medesime modalità, con Adrien Rabiot dal Paris Saint-Germain. L'ufficialità dell'acquisto di quest'ultimo è arrivata proprio in questo 1 luglio che segna il via del mercato estivo per i club di Serie A. Rabiot può fare il centrale in un reparto a due, ma il suo ruolo ideale è da mezzala sinistra. Motivo per cui può giocare senza problemi non soltanto in alternativa, ma anche insieme a Ramsey, che "nasce" mezzala, ma si è specializzato con successo anche e soprattutto da trequartista. I due si sposano alla perfezione, in particolare, con la qualità di Pjanic e con la geometria di Can. CHI PARTE? - E' evidente, però, che con ben sette centrocampisti in rosa, almeno uno di loro dovrà per forza di cose lasciare Torino in estate. Il maggior indiziato resta Khedira, reduce da una stagione a dir poco deludente e assai preoccupante, dal punto di vista dei problemi fisici vissuti a più riprese. Attenzione, però, anche alla situazione Matuidi: in scadenza di contratto il 30 giugno del 2020, potrebbe partire in estate se non si dovesse trovare un nuovo accordo e se la Juventus dovesse decidere di incassare una cifra intorno ai 20 milioni di euro dalla cessione del suo cartellino sul mercato.