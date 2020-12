Nella vittoria della Juve a Marassi col Genoa è andata in scena una sfida nella sfida. Che Cristiano Ronaldo ha vinto 2-0 contro Perin. Due rigori su due per festeggiare al meglio le cento presenze in bianconero. Il primo insaccato con una botta centrale, prima del secondo il portiere ha provato una strategia: "Centrale ancora?" chiede per distrarre il portoghese. Obiettivo fallito però, perché Cristiano neanche si gira per guardare Perin fino al fischio dell'arbitro, quando l'ex Real parte sicuro come sempre e la butta dentro. Altra botta in mezzo, altro gol; con il portiere rossoblù che si butta alla sua sinistra. Sì Perin, centrale ancora.