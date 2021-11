Oggi non è un giorno come gli altri, il 1 novembre non lo è mai, dal 1897.Oggi sono 124, e non è vero che l’età è “solo” un numero.Perché per noi, gente della Juve, 124 anni di leggenda sono qualcosa che non sapremmo nemmeno spiegare, a chi non è juventino.La Juventus è un sogno lungo 124 anni, che ha attraversato, attraversa e continuerà a farlo i confini non solo di Torino, ma dell’Italia e dell’Europa, per emozionare i cuori di milioni di persone, farli palpitare, farli gioire e, quando capita, anche recriminare per quella palla che ha preso il palo, proprio quando doveva entrare in porta.È una magia lunga 124 anni: quella magia che ci fa gridare, che ci unisce attorno a due colori, sempre, meravigliosamente, gli stessi: il bianco e il nero.La Juventus è un progetto lungo 124 anni: un progetto che si rinnova, che cambia, che si evolve, e che proprio come in questi ultimi anni è successo, ha l’ambizione e la capacità di superare anche i momenti mondiali più complicati.È una visione lunga 124 anni, che passa attraverso i valori che ispirano tutti noi, anche oggi, ogni giorno: abnegazione, sacrificio, serietà, lavoro. Ambizione.È un impegno lungo 124 anni, perché lo ha detto proprio qualche giorno fa il nostro Presidente: dobbiamo amare questi colori, lottare per loro, essere pronti, se serve, a soffrire, puntando a una sola cosa. Sempre. La vittoria.Da Juventus.com