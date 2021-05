3









La vittoria è pesante, il gol anche. Sono cento con la Juve, sono 100 gemme per un giocatore che ha fatto innamorare tutti i tifosi bianconeri dal primo momento, ma il cui futuro è sempre in discussione. Un rebus da risolvere per Paulo, che è diventato il primo giocatore non europeo a raggiungere questo traguardo con la maglia della Juve.



IL FUTURO - Il tocco sotto, lo scavetto (con il piede debole) è l'immagine della sua stagione: dolci curve verso l'alto e rapide discese. Sorrisi sì, ma a volte al contrario. Perché Sassuolo è un bel sorriso in una stagione troppo spesso disturbata, tra problemi fisici, di salute e una questione rinnovo che non arriva. Ha ritrovato la forma e in questo rush finale punta ad essere decisivo, perché lui è mancato più di tutti, nell'anno in cui la Juve ha faticato di più. Un gol che è un peso tolto dallo stomaco e dalle spalle, ma che non basta. Sul fronte futuro, sul fronte rinnovo, non si registrano passi in avanti. Il tempo che passa e si va verso fine stagione cacciando la Champions, poi si parlerà del resto: Dybala ha ancora qualche chance per dimostrarsi determinante, in un anno così ancor di più.