6







di Nicolò Vallone

Locatelli, Aouar, De Paul, Thomas, Paredes... i giornali sportivi sono pieni di questi nomi quando si parla del mercato della Juventus a centrocampo, proprio il reparto che era di Pirlo da giocatore. Col Sassuolo si è parlato ieri sera a cena di Locatelli: la Juve tenta la strada della contropartita, il Sassuolo vuole cash, racconta Tuttosport. In generale, Paratici sta tentando la via dello scambio, la stessa tracciata con l'operazione Pjanic-Arthur, per raggiungere contemporaneamente gli obiettivi di mercato e alleggerire il monte ingaggi.



SOLO NON SI VEDE... - Ma in questo vortice di suggestioni, si registra l'assordante silenzio di un giocatore a lungo accostato anche ai colori bianconeri, ma oggi abbandonato a un duello tra Inter e Milan: Sandro Tonali. Il Brescia lo cede al 100%, si poteva trattare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto su cifre intorno ai 35 milioni di euro. Possibile che non si potesse tentare l'assalto fino alla fine (come recita il celebre slogan bianconero)? ERA QUELLO GIUSTO, EPPURE... - La Juve cerca un centrocampista di costruzione in un contesto di rinnovamento della rosa per instaurare un nuovo corso. Quale profilo migliore del 20enne lodigiano, già autorevole in campo per la sua età, da consegnare nelle mani di un ex regista fuoriclasse come Pirlo? Un suo acquisto avrebbe voluto dire assicurarsi il mediano italiano del futuro. Locatelli costa meno, certo, ma intanto è tutto da vedere che sia più forte di Tonali, e poi stiamo constatando come anche su una base di 20-25 milioni la trattativa non sia scontata. Staremo a vedere e vi racconteremo puntualmente le prossime mosse juventine a centrocampo. Ma la sensazione di occasione persa rimane.