Una cena per mettere sul tavolo tutti i problemi della Juventus. Sarri si è incontrato con Agnelli e Paratici per analizzare il momento negativo della squadra, come riporta La Stampa. Seconda sconfitte nelle ultime tre partite, la terza nelle ultime quattro trasferte: c'era bisogno di un colloquio tra dirigenza e allenatore e le parti hanno deciso di incontrarsi in un ristorante di Torino per discutere di cosa non sta funzionando.



L'OMBRA DI MAX - Facendo un confronto con la stagione scorsa, la Juve ha nove punti in meno, ha segnato meno gol e ne ha presi di più: 18 su 23 in situazione di vantaggio, dato che dimostra l'incapacità nel saper gestire le partite. Sarri non si è mai liberato definitivamente dell'ombra di Allegri, il nome di Max circola negli ambienti bianconeri dopo ogni caduta della squadra bianconera. Il presidente Agnelli però ha voluto rassicurare Sarri che non c'è stato nessun contatto con l'ex allenatore e l'idea di un suo ritorno non è stata mai presa in considerazione. La società ha piena fiducia nel tecnico che ora deve trovare la svolta per voltare pagina e ripartire con la marcia giusta, giovedì ha l'occasione di superare tutti i problemi con una vittoria contro il Milan in Coppa Italia.