La delegazione italiana ha trascorso una serata all'insegna dell'italianità a New York ieri sera. Una cena è stata organizzata dall'Adidas presso la pizzeria napoletana Ribalta, situata sulla Quarantottesima Est. Tra i partecipanti c'erano il presidente Gabriele Gravina, il capodelegazione Gigie due ex compagni con cui ha condiviso momenti di gloria come un Mondiale o diversi scudetti: Fabioe Giorgio, entrambi ambasciatori dell'Italia in questa tournée.Naturalmente, i giocatori e il commissario tecnico Luciano Spalletti sono rimasti nell'hotel situato a Times Square per prepararsi alla partita contro l'Ecuador, in programma tra poche ore. Dopo l'incontro, la squadra si è diretta immediatamente all'aeroporto per il rientro in Italia, previsto per lunedì mattina, 25 marzo.