La cena tra Maurizio Sarri ed Andrea Agnell i svelata da La Stampa è la notizia del giorno in casa Juve e Sky Sport aggiunge un retroscena sul faccia a faccia di ieri a cui ha partecipato anche Fabio Paratici. La cena non sarebbe stata allestita dopo il ko di Verona ma sarebbe stata una cena programmata da tempo. Una cena energica, Agnelli ha trasmesso a Sarri la sua energia,C'è grande ottimismo e fiducia, in ogni caso. L'obiettivo resta sempre vincere tutto, guardando partita per partita. A febbraio si giocheranno tutte le competizioni e la Juve vuole arrivare a marzo sempre dentro a tutti e tre i fronti. Ci sono aspetti che non piacciono, come le ultime sconfitte ma resta grande ottimismo.