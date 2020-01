I potenti della Terra, sono sicuramente altri. Ma nel microcosmo del calcio, lo spazio che occupano Mino Raiola e Jorge Mendes è senza ombra di dubbio rilevante: rappresentano il potere e la forza che i procuratori si sono guadagnati negli ultimi anni. Così, come riporta La Gazzetta dello Sport, quando si incontrano, fa notizia. Niente mercato però, all'ordine del giorno. I due, infatti, accompagnati dai colleghi - anche loro tra gli agenti più importanti - Jonathan Barnett e David Manasseh hanno cenato a Londra, in zona Mayfair per discutere delle nuove limitazioni per i procuratori previste dalla Fifa durante le transazioni di mercato dei giocatori: ​per ora, 653,9 milioni di dollari, secondo l'International Transfer Matching Systerm, sono finite nelle tasche dei procuratori. La Fifa vuole limitare le spese. Gli agenti no. E per questo, la tavola è stata apparecchiata.