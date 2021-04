In attesa che la Juventus prenda posizione in maniera ufficiale, l’edizione odierna di Repubblica sottolinea il diverso trattamento degli sgarri di Cristiano Ronaldo rispetto a quanto accadrà per Dybala, Arthur e McKennie. Il portoghese ha trasgredito più volte le norme di comportamento, come la fuga d’amore con la fidanzata Georgina Rodriguez oppure quando ha rotta la bolla per rispondere alla chiamata della Nazionale portoghese. La Juve chiuse un occhio, adesso, in un momento delicato della stagione, non può più permetterselo e con tutta probabilità utilizzerà il pugno duro per i tre bianconeri.