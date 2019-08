Secondo quanto riporta Sky Sport, c'è una cena in corso tra Fabio Paratici e la dirigenza del Barcellona. Sul piatto operazioni "minori" come quella per Joao Miranda, terzino classe 2000 dei blaugrana. La Juve ha offerto anche Daniele Rugani nell'operazione ma il nome del difensore non scalda particolarmente il club catalano che potrebbe chiedere altri calciatori in cambio del cartellino di Miranda. Secondo quanto appreso da Ilbianconero.com, la Juve è pronta a mettere 10 milioni cash per acquistare Miranda.