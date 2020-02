La cena tra Andrea Agnelli e Maurizio Sarri riportata da il quotidiano La Stampa è la notizia del giorno in casa Juve. La cena si è svolta presso uni dei ristoranti preferiti del presidente bianconero, "Il Bastimento" nel cuore di Torino. Atmosfera rilassata, scrive il quotidiano, con Agnelli che ha voluto spegnere sul nascere voci e allarmi che riguardano il tecnico bianconero in particolar modo riguardo ai rumours sul possibile ritorno di Max Allegri. Agnelli ha voluto mostrare vicinanza all'allenatore bianconero in un momento complicato. Anche Paratici era presente alla cena (a base di pesce), terminata intorno alle 22.30.