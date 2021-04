Tutte le energie mentali dovevano essere direzionati al delicato derby di domani, invece laha rubato la scena, creando scalpore e mandando su tutte le furie la. Non solo perché avvenuta nel momento più difficile della stagione bianconera, ma soprattutto per la gravità dell’evento, essendo il club impegnato fin dal primo momento nel far rispettare il protocollo anti-Covid.- Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport,Ma riavvolgiamo il nastro. Mercoledì sera, McKennie ha ospitato un gruppo di persone ( QUI il racconto del vicino di casa) per una cena, andata evidentemente per le lunghe. Attorno alle 23.30 si sono palesati i Carabinieri, il cui ingresso non è stato immediato. Infatti, il padrone di casa avrebbe aperto in un secondo momento: “A quel punto, i Carabinieri hanno constato che era in corso una festa e hanno mutato i presenti per la violazione delle norme anti-Covid.