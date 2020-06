Dieci minuti in campo per Arthur nel pareggio tra Celta Vigo e Barcellona. Partito dalla panchina, il brasiliano è entrato nel finale al posto del giovane Riqui Puig: un cross, un pallone perso e poco altro per il centrocampista che non ha nemmeno avuto il tempo di entrare in partita. Presente con la maglia del Barça, futuro in bianconero: domani Arthur prenderà un volo per raggiungere Torino dove effettuerà le visite mediche con la Juve prima di tornare in Spagna e finire la stagione. Poi, sarà bianconero a tutti gli effetti.