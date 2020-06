Massimo Cellino, presidente del Brescia, è intervenuto a Gr Parlamento nella trasmissione La Politica Nel Pallone, occasione in cui ha parlato del futuro di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 seguitissimo da Juventus e Inter: “I prezzi li fa il mercato, fino ad ora c’è stato solo qualche sondaggio, niente di più. Dopo tutto quello che è successo con l’emergenza coronavirus è difficile parlarne. Sia la Juventus che l’Inter me l’hanno chiesto, ma ci sono anche altre squadre. La cosa certa è che vuole restare in Italia, e su questo lo asseconderemo. Ma non mi piacciono gli scambi e non siamo a chiedere l’elemosina”.