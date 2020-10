1









Massimo Cellino choc. Il presidente del Brescia ha parlato ai microfoni di Novantesimo Minuto: "In 30 anni nel mondo del calcio non mi era mai successo di venire minacciato dai giocatori. Gente che voleva essere ceduta altrimenti sarebbe andato in depressione. Non hanno neanche un briciolo d'educazione. Ho cinque telefoni e sono tutti spenti, perché chiamano me quando ci sono apposta i direttori sportivi? Se si fa avanti qualcuno interessato gli regalo il club".