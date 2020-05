Massimo Cellino duro su Mario Balotelli. Il presidente del Brescia alla Bbc ha dichiarato: "Entrambi abbiamo commesso un errore, pensavo che portarlo nella sua città lo avrebbe spinto a impegnarsi molto e penso che sia stato gestito male da Corini. Il problema è che Mario non sembra molto interessato al futuro del nostro club. Balotelli ha un contratto per la serie A, ma non per la B e quindi se retrocediamo sarà libero. L'impressione è che non gli piaccia più stare in Italia".