Dopo l'attacco del patron della Fiorentina Rocco, anche il presidente delMassimo"se la prende" conaffermando che i due club "sono fortemente indebitati". In un'intervista a Teletutto, Cellino ha anche dichiarato che i nerazzurri "non hanno meritato lo scudetto della scorsa stagione". Secondo lui "lo meritava il, che è arrivato secondo con una condotta societaria che lo sta portando a risanare i debiti. All'Inter invece non hanno pagato gli stipendi", queste le sue parole.