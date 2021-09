La Gazzetta dello Sport in edicola analizza la falsa partenza della: "Celebrare tre punti con lo Spezia, come fosse chissà cosa, è un problema. Assistere a un tempo nel quale è il piccolo rivale a mostrare più personalità e controllo della partita è un problema. La mediana è un problema. Non era facile per la Juve: tensione, terzultimo posto, paura di sbagliare ancora, la strigliata di Allegri. Tutto congiurava per moltiplicare le difficoltà di una squadra che non si ritrova, non ha un gioco e presenta troppi interpreti prevedibili o irriconoscibili (Bentancur). Ma c’è un abisso di qualità, solo che qui non si vede".