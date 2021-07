Il mondo del calcio e il popolo del web è scatenato contro Ceferin, presidente della Uefa, per più di una ragione. I motivi, infatti, vanno ricercati sia nella vittoria dell'Inghilterra nella semifinale di Euro2020 contro la Danimarca con giallo (rigore più che dubbio e due palloni in campo), sia nella campagna acquisti faraonica del Psg, che ha appena annunciato Sergio Ramos. Ciò che più spaventa, però, è il, primo ministro inglese, che ha spalleggiato il capo della Uefa durante la lotta alla Superlega e che ora, stando alle opinioni dei tifosi, sta ricevendo alcune ricompense. Dai tifosi sugli spalti alle partite quasi solo a Wembley (6 su 7 per l'Inghilterra), passando per gli episodi. E domenica sera c'è l'Italia, con qualche preoccupazione...​