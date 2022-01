14









La proposta del presidente Fifa Gianni Infantino di far svolgere i Mondiali con cadenza biennale anziché quadriennale continua a far parlare di sé. E non molto bene. Queste infatti le dichiarazioni molto nette del presidente Uefa Aleksander Ceferin provenienti da Dubai, dove si trovava per l'Expo: "Europa e Sud America, i due continenti che ad oggi hanno vincitori della Coppa del Mondo, sono contrari. Il punto è che i Mondiali, per essere interessanti, devono svolgersi ogni quattro anni!"



SOVRAPPOSIZIONI DA EVITARE - "Se si svolgessero ogni due anni farebbero male al calcio femminile, oltretutto, perché i Mondiali maschili e femminili si svolgerebbero nello stesso anno. E si accavallerebbe con altri eventi sportivi importanti come le Olimpiadi. Insomma, è una cattiva idea e per questo non sarà messa in pratica."



SARCASMO... A 5 CERCHI - "Perché non farli ogni sei mesa allora? Ogni mese, ogni settimana... non è mica semplice. Perché i Giochi Olimpici si tengono ogni 4 anni? Perché è un evento he devi aspettare, pianificare e goderti".