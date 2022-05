Il presidente della Uefa Ceferin è tornato a Torino, in occasione della finale di Women's Champions League che si è giocata allo Stadium tra Lione e Barcellona. Il racconto della giornata da Tuttosport:



"Un’anteprima culturale per i dirigenti Uefa, ieri, prima della finale femminile di Champions League. Il presidente Alexandere Ceferin e gli altri dirigenti sono stati ospiti di Evelina Christillin, rappresentante dell’Uefa nel consiglio delle Fifa ma, nello specifico, presidente della Fondazione del Museo Egizio di Torino. E proprio al Museo, uno dei più importanti del Mondo , ha fatto da cicerone al gruppo di dirigenti che ha accompagnato il presidente Uefa: con lui c’erano il vice segretario generale Giorgio Marchetti e Zvonimir Boban, da pochi giorni nominato Head of Football dell’Uefa".