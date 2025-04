AFP via Getty Images

Ceferin torna a parlare del Mondiale per Club: la rivelazione

7 minuti fa



Aleksander Ceferin è come noto il presidente della UEFA ed ha parlato in conferenza stampa al termine del 49° congresso dell’organizzazione calcistica europea. Queste le sue parole sulla competizione che ormai sembra essere alle porte, il Mondiale per Club:



CEFERIN SUL MONDIALE PER CLUB- "Ci sarà, questo è quanto. I club europei lo vogliono, non vedo una concorrenza per le nostre competizioni, ma penso che ci saranno più partite per i giocatori. Credo debba rispondere il mio collega Infantino, non io".