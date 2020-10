Il presidente Uefa Ceferin ha parlato della Champions appena trascorsa: "E' stato difficile questo periodo, per il calcio è stato folle, ma abbiamo dato dimostrazione che il mondo è andato avanti, che non ci siamo fermati, che c'è speranza nel futuro. E' stato importante per la società completare entrambi i tornei europei. Drogba? Sarà premiato con il President Award. E' stato tra i migliori al mondo, un grande goleador. Però non basta: è importante fare qualcosa in più e lui non ha mai dimenticato le sue origini, la sua terra nativa, e quindi aiutare i bambini nella sua crescita nel suo paese lo qualifica come un grande calciatore".