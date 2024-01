Il presidente della UEFA Aleksanderha parlato al quotidiano inglese Telegraph Sport.- «I tifosi hanno mostrato così tanto rispetto per il calcio che non faremmo mai una cosa del genere nei loro confronti».- «Il comunicato stampa era fuorviante. Non c’è nulla nella decisione della Corte che indichi un abuso del nostro monopolio. Questo è un punto molto importante e ci siamo lamentati con la Corte, ma non puoi cambiare il primo effetto. Sentenza non male per il calcio. Ciò che è più importante per me è che tutta la comunità calcistica ha respinto tutto ciò. Nessun tribunale avrebbe potuto obbligare il mondo del calcio a partecipare a questa competizione sciocca. Nessuno. Insisto ancora sul fatto che questo non sarebbe mai successo perché avrebbe rovinato il calcio. E non lo permetteremo, nessuno lo permetterà nel calcio. Non puoi comprare il calcio».- «Posso dire che il nuovo sistema della Champions League è qui per restare e non stiamo pianificando nulla di più. E non lo faremo perché ora il carico di lavoro dei giocatori e tutto il resto sono al limite».- «Ero contrario alla proposta che fosse organizzato ogni anno. Perché non ha senso. Non credo abbia senso neanche ogni quattro anni. Ma le squadre lo vogliono».