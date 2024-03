Il presidente della UEFA,, ha rinnovato il suo forte sostegno al merito sportivo nel calcio durante un vertice in Portogallo. Durante il XII Summit dei Presidenti a Coimbra, che ha visto la partecipazione dei dirigenti dei 34 club del calcio professionistico portoghese, Ceferin ha ribadito l'importanza di basare il calcio sui principi del merito e della competitività anziché sui privilegi.In particolare, Ceferin ha preso di mira nuovamente il progetto della Superlega europea, ribadendo la sua opposizione a questa iniziativa che mina i fondamenti del calcio basato sul merito sportivo. Il suo intervento, trasmesso tramite video durante l'apertura del summit, ha sottolineato la necessità di preservare l'equità e l'essenza competitiva del gioco."Dobbiamo rimanere vigili di fronte alle minacce rappresentate ancora dai sostenitori della cosiddetta Superlega. La Federcalcio europea si preoccupa di tutti i club, non solo dell’élite. Allo stesso modo dei tifosi, dei giocatori, delle leghe professionistiche e del calcio amatoriale. A tutti i livelli di questa piramide, il merito sportivo è fondamentale e i campionati nazionali e le coppe devono essere l’unico accesso alle competizioni europee per club"."Qualsiasi soluzione alternativa sarebbe contraria all'essenza stessa del calcio". E chi sta fuori dall'Europa? "Avranno accesso a maggiori finanziamenti per poter continuare a crescere, svilupparsi e competere"."La minaccia non tornerà. Avrebbe distrutto le competizioni nazionali".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.