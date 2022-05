Ceferin, presidente Uefa, parla così ad AS sulla Superlega.



SUI TIFOSI ITALIANI - "Non hanno combattuto contro la Superlega? Non ho detto questo. Alcuni media non hanno nemmeno letto l'intervista originale e condividono notizie false. Guarda, questo progetto, di cui sono abbastanza stufo di parlare perché non esiste più, rovinerebbe assolutamente il calcio. Quando ho visto la reazione dei tifosi inglesi, sono rimasto scioccato. I tifosi in Francia e Germania non hanno dovuto fare nulla perché i loro club non hanno partecipato. E sono rimasto un po' sorpreso dalla blanda reazione della gente in Spagna e in Italia, anche se la capisco. A volte queste cose vanno un po' più lente in alcuni paesi, e dato che le squadre italiane e l'Atletico Madrid hanno rapidamente abbandonato il progetto, non c'era abbastanza tempo per avere una reazione più forte. Sono stato sorpreso dalla mancanza di reazione dei tifosi del Barcellona, che ho sempre considerato un club popolare. E il Real? Il Barcellona è conosciuto come il club del popolo... Non so di quanti soci stiamo parlando, ma i tifosi andavano all'Assemblea Generale e davano la loro opinione sulle decisioni. Ma, quella volta, la loro reazione non fu molto forte. Ora non ha più importanza.



IL RICORDO DI QUEI GIORNI - "È stato molto stressante per due o tre giorni. Era sorprendente che le stesse persone che erano state unanimemente a favore di qualcosa, si fossero già schierate contro. Ma, in un certo senso, ero contento che fosse successo perché era sempre nell'aria. Quando finalmente è uscito, abbiamo messo fine una volta per tutte a questa assurdità che il calcio può essere comprato, che il calcio è solo per l'élite, solo per i ricchi. Questo non accadrà mai. Sono stato avvertito che le stesse persone hanno ucciso il basket, ma ho detto loro: "Il basket non è il calcio". Non sarà mai il calcio. Il calcio fa parte della nostra storia. Fa parte delle nostre tradizioni. Fa parte di noi. Non potremmo mai avere i prezzi dei biglietti per la Champions League più cari di quanto lo siano ora. O costosi come sono per il Super Bowl, per esempio, anche se la Champions League è un evento più grande. Questo perché il calcio appartiene a tutti i tifosi, e nessuno dovrebbe portarglielo via".



LE 3 CON L'UEFA - "Volevano parlare con l'Uefa? No, non l'hanno fatto. Quando si fa una cosa del genere, ha più senso che siano loro ad avvicinarsi a noi piuttosto che il contrario. Ma non l'hanno mai fatto. Gli unici "saluti" che la UEFA ha ricevuto da loro sono venuti dai tribunali, poiché hanno cercato di sfidarci ovunque. Non abbiamo mai detto che non possono giocare la loro concorrenza, perché possono farlo se vogliono. Ma è divertente che questi siano stati i club che per primi si sono iscritti alla Champions League. Se giocano in altri tornei, non possono giocare nelle nostre competizioni. Non è un monopolio. Possono creare la loro UEFA e fare quello che pensano sia giusto. Ho mostrato loro molto rispetto in passato. Non voglio parlare del presidente della Juventus, ma il mio rapporto con lui era molto aperto e onesto. Non l'ho mai detto prima, ma ho invitato il presidente del Madrid Florentino Perez a Nyon prima che tutto accadesse per parlare delle future competizioni. Ha cancellato l'incontro con un messaggio di testo appena 24 ore prima a causa di "un evento legato al basket". Con Bartomeu non ho mai parlato. In un certo senso, stava già lasciando il club. Tutti hanno avuto la possibilità di parlare e non siamo mai stati aggressivi o arroganti. L'annuncio di quel progetto è stato un atto di incredibile arroganza da parte loro, ed è probabilmente per questo che non vogliono comunicare con la UEFA. Ma questo non ha mai influenzato il modo in cui li trattiamo nei nostri tornei. Lo si vede nei loro successi: il Real Madrid giocherà la finale di Champions League e il Barça la finale di Champions League femminile. Questo è un chiaro segno che le nostre competizioni sono sane, eque e giuste".



ANDRANNO AVANTI? - "Abbiamo legami professionali formali, come abbiamo con tutti i club che giocano nelle nostre competizioni. Quindi non trascinerei i club in questo, perché sono molto più grandi dei loro presidenti, allo stesso modo in cui la UEFA è più grande del suo presidente. Ma, in effetti, le nostre relazioni personali non esistono. Come ho detto prima, comunicano solo attraverso le aule di tribunale, e spetta ai nostri avvocati occuparsene". SANZIONI CONTRO LE TRE - "Sì, certo che lo sono. Questo è possibile. Ma vediamo cosa succede. Siamo felici che l'ingiunzione sia finalmente arrivata. Sono stato sorpreso dal comportamento del giudice precedente: non ci hanno nemmeno offerto un'udienza. Abbiamo appena ricevuto la decisione con un provvedimento ingiuntivo. Ho fiducia nelle autorità e nei tribunali spagnoli. Vediamo cosa succede".



PER L'UEFA - "La cosa più importante per la UEFA è mostrare che le regole sono uguali per tutti. Nel momento in cui abbiamo regole diverse per squadre grandi e piccole, possiamo chiudere la porta. E penso che questa sia la cosa più importante: tutti devono rispettare le regole e tutti devono rispettare gli altri. Dei 247 membri dell'ECA, 244 club sono dalla nostra stessa parte, il che significa qualcosa".



IL TORNEO ESTIVO TRA LE 3 - "Possono giocare in estate, inverno, autunno o primavera. Possono giocare quando vogliono, e non mi interessa se lo fanno. Possono anche giocare il torneo ribelle e non la Champions League se vogliono. Non mi dispiace. Devono pensare che siamo più concentrati su di loro che su di noi. E, credetemi, non è così. Se ti senti così importante che tutto gira intorno a te, c'è qualcosa che non va. Il calcio è tutto incentrato sulla palla".



IL TRIBUNALE EUROPEO - "Prima di tutto, sono assolutamente sicuro che non abbiamo un monopolio. Tutti possono scegliere di essere membri della UEFA: le federazioni nazionali possono scegliere di essere membri della UEFA o meno, i club possono scegliere di giocare le nostre competizioni o meno, e possono scegliere di giocare le proprie. Quando si arriva al dunque, tutti sono dalla nostra parte. Non vedo nessuno che dica il contrario. I tifosi sono chiaramente dalla nostra parte. Tutta la famiglia del calcio, forse per la prima volta nella storia, si è opposta: club, federazioni nazionali, leghe, FIFPro, giocatori, allenatori, autorità europee e governi. Tutti capiamo cosa significa il modello sportivo europeo, e il calcio europeo è così forte grazie ad esso. Nessuno di questi club ribelli ha una squadra piena di giocatori del proprio paese, né una squadra piena di giocatori cresciuti nelle loro squadre giovanili. Senza competizioni aperte, il calcio scomparirebbe. Mi interessa troppo il calcio e amerò sempre il gioco. Spero che tutti si sentano allo stesso modo riguardo a questo bellissimo gioco. So che mi sentirò allo stesso modo anche tra 30 anni".