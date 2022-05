9









Aleksander Ceferin, al portale Sportske Novosti, parla così della Superlega.



E' FINITA? - "Attacco respinto? È finita. Stanno cercando di soddisfare un po' di più il loro ego, ma la cosa non potrebbe mai funzionare comunque".



SITUAZIONE CAMPIONATI - "Psg e Bayern che dominano? E' vero, quei due campionati non sono forti. Dominano due club soltanto. Però c'è più competizione in Italia, anche se non sono finanziariamente forti. La Premier League ha la più grande tradizione, i tifosi sono diversi che in Italia. Quando ci hanno fatto la guerra con la Super League, i tifosi inglesi ci hanno aiutato! Italiani e spagnoli non hanno fatto niente. Non avevamo bisogno di tedeschi o francesi, perché i loro club non erano nella concorrenza...".



LA COMPETIZIONE PREFERITA - "Assolutamente la Champions League. La partita City-Real è stata il miglior spot per la Champions League. È un mondo diverso. Sì, la Champions League".



FINAL FOUR DI CHAMPIONS - "E' una buona idea, ma si perde qualche partita. Non giochi in casa e fuori, e ci sono meno gare per i detentori dei diritti TV. È troppo presto per condividere nuove idee con i media, ma ci sono piani per il futuro".