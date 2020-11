In questa domenica di Nations League, torna a parlare il presidente della Uefa Aleksander Ceferin intervistato da Marca. Tra gli argomenti toccati, anche la Superlega promossa da alcuni dirigenti di club calcistici europei tra cui Andrea Agnelli. Ecco cos'ha detto Ceferin: "Per me la Superlega è fuori discussione. È il sogno di due o tre amministratori di calcio in Europa, quelli a cui non interessa la solidarietà. Non si preoccupano di nient’altro che di se stessi, danneggerebbero persino i loro club, ma probabilmente non lo sanno ancora. È emerso dal trasferimento dell’ex presidente del Barcellona, ma penso che sia stata più un’idea populista o politica che un’idea seria".

SUL COVID - "Penso che si andrà avanti e finiremo la stagione. Sebbene non dipenda solo dalla UEFA, ma anche dai governi, ma ad essere onesti, il calcio è probabilmente uno dei settori più sicuri. Dove puoi vedere i lavoratori che vanno a lavorare e fanno un test ogni volta che vanno? La decisione di rinviare gli Europei è stata giusta. Calcio senza tifosi? Tristezza indescrivibile".