Anche il calcio sta attraversando un momento difficile a causa della nuova ondata di contagi di Covid. E c'è preoccupazione riguardo a una nuova possibile chiusura degli stadi. Non sembra dello stesso avviso però il presidente dell'Uefa Aleksander, che è intervenuto nel corso del tour dell'Expo Dubai 2020: "Preoccuparsi non aiuta - ha detto Ceferin - prima vanno risolti i problemi. Siamo ancora ottimisti e pensiamo che andrà tutto bene. L'anno scorso c'era una situazione peggiore, non conoscevamo il virus ed era tutto più complicato. Ora penso che i grandi eventi del calcio mondiale possano andare avanti con gli spettatori in presenza".