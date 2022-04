1











Un nuovo aumento. La notizia lo scorso anno aveva sollevato un polverone, legato soprattutto alla Superlega e alla retorica del calcio del popolo, ed è destinato a far discutere ancora. Dal report annuale della Uefa, infatti, era emerso come il presidente Aleksander Ceferin avesse visto crescere di 500mila franchi svizzeri il proprio compenso annuale, arrivato a 2.421.539 franchi svizzeri lordi (2,19 milioni di euro al cambio di aprile 2021). Era uno dei momenti più delicati in una lotta tra diverse fazioni del calcio che prosegue - meno in vista - anche oggi. Ma la scorsa stagione non è stata un'eccezione per Ceferin, che ha visto aumentare l'ingaggio anche in questo anno 2020/21. In base ai documenti ufficiali che Calcio e Finanza ha potuto visionare, si legge, il presidente dell’organo di governo del calcio europeo ha incassato un compenso lordo di 2.560.769 franchi svizzeri (2,49 milioni di euro al cambio attuale), senza l’aggiunta di bonus.