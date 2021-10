"Benvenuti alle finali di Nations League 2021.E’ stato un anno da ricordare per le Nazionali europee. L’estate ci ha portato un superbo Euro2020 che ha soddisfatto tutte le nostre aspettative, ha affascinato i tifosi europei e oltre. Adesso i riflettori si spostano sull’altro evento per Nazionali europee, il culmine della seconda edizione di questa eccitante ed attraente competizione. E, per una felice coincidenza, l’Italia, la cui Nazionale ha vinto Euro2020, ospiterà l’evento.Un quartetto distinto, oltre all’Italia anche Belgio, Francia e Spagna, promette di regalarci un calcio di altissimo livello. La Nations League riflette il desiderio della UEFA e delle 55 federazioni di migliorare ulteriormente la qualità del calcio delle Nazionali in tutta Europa. Non abbiamo dubbi che queste finali si riveleranno come un grande successo, anche grazie all’esperienza che la FIGC ha nell’ospitare tali eventi. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a portare a termine questa edizione. E’ stato uno sforzo notevole in circostanze difficili e senza precedenti, sono certo che saremo ricompensati con un torneo da ricordare. Godetevi il gioco e che vinca la squadra migliore.Aleksander Ceferin”.