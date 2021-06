Ceferin, nel seminario Uefa su Clima e Ambiente, ha parlato dell'emozione per averi ritrovato il pubblico in Europa e Champions League: "È stata un'emozione riaprire ai tifosi per le finali di Europa League e Champions League - le sue parole -. Qui parliamo di qualcosa completamente differente, a volte ci si dimentica che il calcio è dei calciatori e dei tifosi e tutto il resto è di supporto. Credo che ci aspetti un fantastico Europeo. L'unico problema è che probabilmente alla fine saremo esausti. Non vediamo l'ora che arrivi questo pan-Europeo itinerante e che vinca il migliore".