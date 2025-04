Ceferin: 'Noi della UEFA ispiriamo e costruiamo, senza minacce'. Poi la frecciata alla Superlega

AFP/Getty Images

Le parole di Ceferin al congresso UEFA

Il "numero uno" della UEFAè intervenuto dal palco del 49° congresso della federazione europea - che tra le altre cose ha visto la nomina di Gabriele Gravina quale vice presidente vicario - parlando a tutto tondo del momento che sta vivendo il calcio a livello globale e nella sua politica.“Ovunque ci giriamo oggi, amici miei, ci viene detto che non siamo mai stati così divisi. Ogni giorno ascoltiamo quello che sembra essere un ritornello incessante: noi contro loro. E quando lo sentiamo ripetere senza sosta, è facile crederci. Ma lasciate che vi dica una cosa, amici miei: questa divisione non è altro che un’illusione, una tattica deliberata usata da coloro che cercano di dividerci, di dividere e conquistare. Questi attori cercano deliberatamente di metterci gli uni contro gli altri, come individui, come cittadini, come regioni, come nazioni, come interi continenti. E ci contrappongono anche come organizzazione di successo e di influenza, spesso per guadagno finanziario o politico, o semplicemente per cinismo e mala fede. Ma alla fine, tutta questa divisione serve solo ai loro obiettivi egoistici. L’eredità del dividi e comanda che impiegano è un relitto imperiale, uno che continua ad alimentare polarizzazione, conflitti e cleptocrazia".

- "Noi della UEFA non dividiamo e conquistiamo. Al contrario, uniamo e ispiriamo. Riconciliamo e rispettiamo. Non minacciamo né intimidiamo, costruiamo e incoraggiamo. Questo è ciò che facciamo nel calcio europeo. È la nostra missione, alla quale siamo totalmente devoti. E non ci inchineremo davanti a nessuno che cerchi di scoraggiarci. Al contrario, mostreremo al mondo che le uniche rivalità tra di noi esistono solo sul campo da gioco"."Ora, c’erano quelli che dicevano che i tifosi vogliono vedere solo i cinque o dieci migliori club. Sostenevano che l’espansione della fase a gironi della Champions League ne avrebbe indebolito l’attrattiva. È questo che abbiamo visto? No, abbiamo visto esattamente l’opposto”.