Stavolta èa essere nel mirino. Come riportano vari media sloveni, tra questi Prava, il presidente Uefa - fresco di rielezione - avrebbe mentito sul curriculum ai tempi del suo primo successo nell'organo calcistico europeo."Aleksander Čeferin è solo fortunato che i media sloveni centrali non abbiano mai scritto nulla sui suoi affari e si siano resi ridicoli", scrive Prava, che condanna come "la maggior parte dei media globali e dei media sloveni centrali non abbiano nemmeno toccato le pratiche controverse di Čeferin durante la sua prima candidatura a presidente della Federazione".Ma dov'è il problema? Ceferin, per la sua prima elezione, aveva scritto di essere stato membro del comitato esecutivo della lega calcistica slovena, per cinque anni nella squadra di. Ma così non è mai stato: il suo nome non figurerebbe in nessun verbale. "Ceferin ha ingannato tutti coloro che sono coinvolti nel processo della sua elezione", accusa Prava. Che allega anche le prove.