Non solo la Superlega come nemico, ma anche i Mondiali ogni due anni, come proposto dalla FIFA. Il presidente della Uefa, Aleksander, ha parlato al Times dichiarando: "Possiamo anche boicottarli. Per quanto ne so, anche i Paesi sudamericani sono sulla nostra stessa linea. Quindi, buona fortuna per una Coppa del Mondo del genere. Non credo si farà mai una riforma di questo tipo: è contraria ai principi fondamentali del calcio. I Mondiali ogni due anni si 'scontrerebbero' con il Mondiale femminile e con il torneo olimpico. Il grande valore della Coppa del Mondo è proprio nel fatto che si svolge solo ogni quattro anni. Questa manifestazione è attesa, al pari delle Olimpiadi, come un grande evento".