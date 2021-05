Non c'è il solo e classico hashtag #CeferinOUT, stavolta il tifo Juve - e non solo - è andato più a fondo nella vicenda: al presidente dell'Uefa è stato rimproverato di non aver fatto neanche menzione dell'Heysel nell'ultima intervista a Sky Sport Italia nel giorno del ricordo delle 39 vittime in una finale di Champions terminata in tragedia.



"Ceferin nell’intervista odierna non spende neanche una parola per il ricordo delle vittime dell’Heysel. Spero non lo abbia fatto di proposito perché altrimenti sarebbe di una gravità inaudita", uno dei tanti commenti apparsi sui social. Eccoli nella gallery dedicata.