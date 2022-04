Il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui è tornato a parlare dell'evoluzione che sta subendo il mondo del calcio, soffermandosi anche su quelli che saranno i cambiamenti in atto.



'L'evoluzione dell'industria calcistica, insieme agli inevitabili effetti finanziari del pandemia, ha mostrato la necessità di una riforma globale e di nuove normative sulla sostenibilità finanziaria. La UEFA ha collaborato con i suoi stakeholder in tutto il calcio europeo per sviluppare queste nuove misure per aiutare i club ad affrontare queste nuove sfide. Questi regolamenti ci aiuteranno a proteggere il gioco e a prepararlo a qualsiasi potenziale shock futuro, incoraggiando al contempo investimenti razionali e costruendo un maggiore futuro sostenibile per il gioco'.