Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha parlato ai microfoni di 24ur sulla possibilità di fare una Superlega, spiegando che: "Sono trent'anni che Florenzino Perez (presidente del Real Madrid, ndr) ha questo sogno, il desiderio di chi pensa solo al presente e non al futuro. Ma sia la Juve, che il Bayern e i club inglesi, e ancora i due candidati alla presidenza del Barcellona, sotto tutti contrari". Poi, sulla finale di Champions 2020/21: "Sarebbe bello giocarla con lo stadio pieno, vediamo cosa succede con il vaccino contro il Covid. Le final eight dopo il 2024? Vogliamo un sistema diverso e più interessante, senza giocare nel week end per tutelare il valore dei campionati nazionali".