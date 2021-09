In una lunga intervista rilasciata al Times, il presidente della UEFA Aleksanderha parlato degli incidenti dopo la finale di EURO 2020 tra Italia e Inghilterra a Wembley: "Quello che è successo fuori dallo stadio è stato un errore e non dovrebbe ripetersi, ma nessuno voterebbe contro l’offerta di Inghilterra e Irlanda per questo. Nessuno ne parla nemmeno, è una storia solo in Inghilterra. Al di fuori dell’Inghilterra non ho mai sentito nessuno parlarne. Questa cosa sarebbe potuta succedere ovunque, e quando abbiamo visto le finali a Wembley è stato qualcosa di speciale, di immenso. Io stesso non ho visto nessuno di questi problemi alla finale".