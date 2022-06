In un'intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, ha rialsciato delle dichiarazioni in cui ha parlato anche dell'eventuale possibilità di far disputare gli Europei in Italia nel 2032.



'Non c’è uno stadio che possa ospitare una finale di Champions. Incredibile. La Turchia è un rivale forte. Ho parlato tanto con Gravina, ma credo che anche governo e municipalità abbiano capito il valore di un Europeo. Sugli stadi servono garanzie'.