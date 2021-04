1









#CeferinOut impazza. Twitter si esprime e lo fa in Italia e in Spagna, dove dopo giorni decisamente roventi adesso i tifosi iniziano ad avere le scatole piene anche del numero uno Uefa. Pure oggi ha parlato, persino nelle ultime ore ha 'minacciato' i dissidenti della Superlega: se sono da una parte, non possono stare dall'altra. Ergo: non avranno modo di giocare la Champions League. E' suonata come una provocazione, quella finale, che ha scatenato la reazione furiosa dei tifosi. E non solo di quelli della Juventus...



