Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha parlato in occasione della presentazione della dodicesima edizione dello European Club Footballing Landscape (report che fornisce un approfondimento del panorama finanziario del calcio europeo: "Nella relazione dello scorso anno, ho detto che il calcio europeo era forte, unito, resiliente e pronto per nuove sfide. Ma nessuno avrebbe potuto prevedere che avremmo dovuto affrontare la sfida più grande per calcio, sport e società nei tempi moderni. Tuttavia, grazie a quasi un decennio di regolamenti sul Fair Play Finanziario, prima dell’emergenza il calcio europeo difficilmente avrebbe potuto essere in una forma finanziaria migliore. L’intero ecosistema del calcio, professionistico, amatoriale e giovanile è stato pesantemente sconvolto dalla pandemia. Ciò richiede una profonda cooperazione e una risposta coordinata attraverso la piramide del calcio. La solidarietà, non l’interesse personale, deve prevalere e vincerà"..



SUL FAIR PLAY FINANZIARIO - "Questo rapporto mostra chiaramente che ora stiamo operando in una nuova realtà finanziaria, e sta diventando chiaro che le nostre attuali normative sul Fair Play Finanziario dovranno essere adattate e aggiornate. La sostenibilità finanziaria rimarrà il nostro obiettivo e la Uefa e il calcio europeo funzioneranno come una squadra per dotare il nostro sport di nuove regole per un nuovo futuro".