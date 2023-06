Intervenuto al margine del lancio FootbALL, un programma di sostenibilità, il presidente della Uefa Ceferin ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.'Il calcio, con il suo linguaggio universale, può rompere le barriere e unire i cuori. Inclusività e apertura sono le chiavi che sbloccano il vero potenziale del nostro sport. Aprendo le braccia a tutti, indipendentemente dal background, dal genere o dalle capacità, il calcio crea un campo da gioco equo in cui tutti si sentono benvenuti, rispettati e valorizzati. Con questa iniziativa intendiamo promuovere un ambiente in cui il talento prospera senza discriminazioni e i sogni non hanno confini'.