Ceferin gongola e sente di aver vinto: 'Questo è un successo'

Aleksander, presidente della UEFA, ha concesso una lunga intervista al quotidiano sloveno Delo, affrontando diversi temi, tra cui il nuovo format della Champions League, che resterà in vigore fino al 2027. Ceferin ha sottolineato il riscontro positivo ricevuto: "All'inizio si dava attenzione ai critici, che emergono ogni volta che c'è un cambiamento. Ma ora circa il 99% delle persone è soddisfatto della nuova Champions League."Il presidente UEFA ha evidenziato l'imprevedibilità della competizione, che avrebbe aumentato anche l'attrattiva di Europa League e Conference League: "La Champions è ancora più incerta rispetto al passato, con squadre che fino all'ultimo non sapevano se si sarebbero qualificate. È un successo, con ottimi dati di ascolto. Anche Europa e Conference League stanno crescendo: gli sponsor sono contenti perché anche i club più piccoli hanno la possibilità di competere. Oggi tutti vogliono far parte di queste competizioni e investire di più, comprese le televisioni e gli altri broadcaster che ne hanno acquisito i diritti."

Ora l'attenzione torna al campo: il 4 e 5 marzo si giocheranno gli ottavi di finale, con l'Inter che sfiderà il Feyenoord e il Real Madrid impegnato nel derby contro l'Atletico Madrid.