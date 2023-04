Una guerra politica. Così la definisce Tuttosport, spiegando come Aleksanderpossa essere il burattinaio alle spalle di quanto sta accadendo alla Juventus, ma anche al Barcellona. Per il quotidiano, "negli ultimi dodici mesi, l’evolversi degli eventi sembra aver garantito la personale vendetta di Ceferin contro l’ipotesi della Superlega"."La storia della Juventus doveva finire come è finita. Perché tutto era sbagliato", ha raccontato il numero uno dell'Uefa. Non considera naturalmente come non ci sia stato neanche un rinvio a giudizio nel procedimento penale, ancora nessuna sentenza dal punto di vista sportivo. Oltre a non menzionare i guai dell'amico, patron del Psg, per il quotidiano "è intrigante scoprire i tentativi di mediazione sottotraccia, con i messaggi inviati ripetutamente a Torino, anche attraverso i media più fedeli a Nyon". Sul progetto Superlega, la Juve nicchia, ha altro a cui pensare.