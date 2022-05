Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato della finale di Champions League femminile tra Barcellona e Lione che si disputerà questa sera all'Allianz Stadium, "casa" della Juve e di Andrea Agnelli, con il quale sono ancora vivi gli strascichi per la vicenda della Superlega. Ecco il suo commento: "Se avrà un valore particolare? No, per me no... Abbiamo deciso di far disputare la finale di Champions League a Torino, e abbiamo pagato per lo stadio. Sicuramente non si fanno favori a nessuno, quindi stasera è il nostro stadio. E non ho nessun coinvolgimento emotivo".