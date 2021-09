Tutti contro. Perchéè contro tutti. Hanno destato nuovamente parole di protesta le ultime dichiarazioni del capo Uefa, che si è detto "contento" se Real Madrid, Barcellona e Juventus dovessero rinunciare all'Uefa per perseguire l'obiettivo. Una situazione molto delicata, così com'è delicata la posizione del numero uno del principale organismo calcistico europeo.Le parole dinon hanno destato preoccupazione all'interno della, che - come spesso capita - ha evitato di commentare l'accaduto. Ma ha scatenato i tifosi. Arrabbiati per l'ennesimo attacco nei confronti del club e della storia di tre tra le squadre più importanti e influenti del nostro calcio. E arrabbiati anche per l'attacco sui dirigenti incompetenti: e allora il suo amico Agnelli?