Il giornalista Fabio Ravezzani, attraverso il suo profilo Twitter, ha commentato duramente le ultime dichiarazioni del presidente Uefa, Ceferin, contro Juventus, Real Madrid e Barcellona: "Ceferin è un bulletto prestato al calcio. Ma la colpa non è sua. C’è chi lo ha eletto in quella carica che dovrebbe fermarlo e non lo fa. Ergo, il calcio è diventato l’arrogante calcio dei bulli.".